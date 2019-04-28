بالصورة - تعرّف إلى أفضل إطلالة لمنزل فوق الأرض

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توصل مهندسون معماريون إلى فكرة غير مألوفة لمنزل، معلق في الهواء ولا أساسات له مثل بقية المنازل التقليدية.

والغريب في الأمر، بحسب ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن المنزل يقع في مكان يثير خوف الكثيرين، وهو المنحدرات الصخرية الحادة عند شواطئ البحار.

وذكرت الصحيفة أن فكرة التصميم غير التقليدية تعود إلى المحار الذي يعلق بالسفن، ويبدو جليا أثناء إصلاحها على أرصفة الموانئ.

ويتكون المنزل، الذي لا يزال مجرد مخطط، من 5 طوابق، ويتميز بأن الإطلالة فيه أبدية، فلا يمكن لأحد أن يبني أمامك ويخرّب عليك المنظر.

ولكن على الراغبين في امتلاك هذا العقار الانتظار قليلا، لأنه مجرد مفهوم نظري، لم يشق طريقه نحو التطبيق.