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هل سيقود منح الجنسية الروسية لسكان دونباس إلى قطيعة مع بقية أوكرانيا؟

28
APRIL
2019
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تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر أكوبوف، في "فزغلياد"، حول أهمية تمتع سكان إقليم دونباس الأوكراني بالجنسية الروسية ودفاع روسيا عنهم بوصفهم من رعاياها.

وجاء في المقال: ما حدث كان ينتظره ملايين الناس في كل من دونباس وروسيا. فمنذ وقت طويل، منح فلاديمير بوتين ضمانات أمنية لسكان الجمهوريتين، ووضعهم تحت حمايته. والآن، يتم منحهم الجنسية الروسية.

هذا لا يعني أنهم سينتقلون إلى روسيا. فالأهم من ذلك، هو أنهم سوف يشعرون بثقة أكبر بامتلاكهم جواز سفر روسي... هذا يعني إذا حدث شيء ما، فلن تسمح روسيا بالإساءة إليهم، وسيحصلون على معاشات تقاعدية روسية، وإمكانية العمل في روسيا، وسوف يصبحون في الواقع جزءا من العالم الروسي، وأن روسيا كلها بعظمتها وقدراتها ستحمي ظهرهم. وهكذا، فلا يعود مهما لـ دونباس أن تستمر المفاوضات مع أوكرانيا أم لا وما إذا كانت ستجري من حيث المبدأ.

من وجهة نظر مصالح روسيا، فإن الجوازات الممنوحة لسكان دونباس تعني أننا نقوم بواجبنا تجاه جميع الروس، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

من الواضح أن ذلك بالنسبة لـ زيلينسكي، بداية رئاسية غير مريحة. فما إن بدأ الحديث عن إعادة صياغة اتفاقات مينسك، وإشراك الولايات المتحدة، حتى رفعت موسكو الرهان. لكن المستهدف ليس زيلينسكي، ولا أحلامه غير الواقعية بصيغة جديدة للتفاوض مع روسيا. إنما لا يمكن تغيير أي شيء بمعزل عن موافقة موسكو، ولا يمكن أن يكون هناك أي "إشراك لأمريكا".

والحقيقة هي أن بوتين يستعرض ذلك ليس أمام زيلينسكي، إنما أمام كييف، وأولئك الذين في الغرب ما زالوا يأملون في "أطلسة أوكرانيا"، ليقول لهم لن تحققوا شيئا. لن تذهب روسيا إلى أي مكان، ولن يختفي الروس من أوكرانيا، والآن، سيعيش المواطنون الروس على ما يسمى أراضيكم. إذا كنت تريدون التحدث إليهم، تحدثوا، تفاوضوا، غيروا بنية دولتكم واتجاهها. إذا كنتم لا ترغبون في متابعة السير في الطريق المجنون نحو انهيار الدولة الأوكرانية..

روسيا اليوم
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