قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو

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استقبلت روسيا بحلول الدقائق الأولى من يوم الأحد 28 أبريل، عيد الفصح المجيد وفق التقويم الشرقي، حيث أقيم قداس بمناسبة حلوله في كاتدرائية المسيح المخلص وسط موسكو.

وترأس بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل قداسا إلهيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف وزوجته، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إضافة إلى عدد من الساسة والنشطاء الاجتماعيين الآخرين.

كما شارك في قداس هذه المناسبة البهيجة آلاف المسيحيين الروس وهم يحملون الشموع التي أضيئت من النار المقدسة التي تنبثق سنويا داخل كنيسة القيامة في مدينة القدس.

وقد انبثقت النار المقدسة يوم أمس السبت من قبر المسيح في كنيسة القيامة في القدس، قبل أن تصل شعلة منها إلى كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو قبل وقت قليل من منتصف ليلة السبت إلى الأحد.

ويأتي عيد الفصح عقب صيام طال 49 يوما يمتنع خلالها المسيحيون عن أكل المنتجات الحيوانية، ويعد أحد أهم الأعياد التي يحتفل بها المسيحيون الأرثوذكس في روسيا لما له من أهمية دينية في وجدان المسيحيين.

يرمز عيد القيامة إلى قيامة السيد المسيح وانتصاره على الموت وهو ما يمثل للمؤمنين انتصارا للخير على الشر عبر معاني الإخاء والتسامح والوفاء والسلام.