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أردوغان: الجولان سورية وليست إسرائيلية

28
APRIL
2019
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضية فلسطين والقدس بمثابة الجرح النازف في المنطقة، مشددا على أن مرتفعات الجولان سورية وليست إسرائيلية.

 

وأشار أردوغان، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة السبت، إلى أن المنطقة "تحولت إلى برميل بارود بسبب ممارسات إسرائيل التي لا تعترف بالحقوق والقوانين والأخلاق".

 

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية "تتطاول دائما على حرمة القدس وتحتل الأراضي الفلسطينية، وقامت مؤخرا بضم مرتفعات الجولان السورية".

 

وشدد على ضرورة أن تكف الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها الخطيرة هذه بشكل فوري.

 

وشدد على أن المشاكل لن تُحل دون التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق وحريات الفلسطينيين، ويعترف بالقدس الشرقية عاصمة لهذا البلد، مؤكدا أن "تركيا ستواصل الدفاع عن قضية القدس وأشقائها الفلسطينيين حتى لو بقيت وحدها".

 

وأضاف أردوغان "أن مرتفعات الجولان لسوريا وليست لإسرائيل التي هي كيان محتل بعمليات الاحتلال التي قاموا بها تدريجيًا منذ عام 1947"، لافتا إلى أن "الكيان المحتل يستمد قوته مع الأسف من الولايات المتحدة، ويواصل احتلاله مع هذه القوة".

 

وذكّر بأن تاريخ القدس "مليء بالعواقب المريرة للذين تطاولوا على المدينة بأيديهم القذرة"، معتبرا في السياق ذاته أنه ليس من مصلحة أحد جعل التاريخ يكرر نفسه من جديد.

روسيا اليوم
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