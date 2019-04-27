سريلانكا.. 15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري "غامض"

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أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة لمخبأ متطرفين، يتواجد في الساحل الشرقي.

ولم توضح الشرطة بعد ما إذا كان القتلى مدنيين أم من المتطرفين، في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية حملات المداهمة الأمنية في مختلف أنحاء البلاد للقضاء على المتطرفين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال متحدث باسم جيش سريلانكا إن السلطات عثرت على 15 جثة، بينها ست جثث لأطفال، في موقع شهد معركة بالأسلحة بين الشرطة ومجموعة متطرفة أثناء الليل على الساحل الشرقي للبلاد.

وهزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه.

وشهدت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلفة مقتل 253 شخصا ونحو 500 مصاب.

وذكرت السلطات في سريلانكا أن زهران هاشم، زعيم "جماعة التوحيد" المتطرفة، المعروف بخطاباته الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.