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"ميلانيا والأريكة"...قصة الصورة التي أثارت التعليقات

27
APRIL
2019
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أثارت صورة للسيدة الأولى الأميركية، ميلانيا ترمب، نشرها البيت الأبيض على حسابه في تويتر بمناسبة عيد ميلادها، السبت، موجة من التعليقات الساخرة والطريفة.

الصورة المنشورة ظهرت فيها ميلانيا، بثوب أخضر طويل على الأريكة الصفراء الطويلة في البيت الأبيض محاطة بالطاقم الرئاسي وبالمصورين، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بعد أن أرفقت في تعليقات صور ساخرة أنتجت عبر الفوتوشوب.

ونشر مغردون عشرات الصور والتعليقات، حيث علقوا على جلوسها وحيدة في عيد ميلادها على جانب أريكة طويلة تتسع لأكثر من شخص.

وفي إحدى الصور المنتجة، نشرت نفس الصورة لكن بعد إقحام ترامب بجوارها بفنيلة بيضاء وهو يتناول البيتزا بجوارها، فيما ظهر معها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صورة أخرى وهو قريب منها على الأريكة، كما ظهرت صور لعدد من المشاهير معها.

وفضلا عن التعليقات الرصينة التي تمنت لها عيد ميلاد سعيد، كتبت تعليقات أخرى طريفة، وتساءل مغردون "أين زوجها وطفلها"، وقال آخر "هذا يعني المرأة المؤثرة".

آخرون اعتبروا أن الصورة تظهر ميلانيا بطبيعتها وحقيقتها البسيطة، بعيدة عن ترامب الذي قد يسرق منها الأضواء، وهذا سبب جلوسها دون أية مؤثرات قد تسرق منها الحدث السعيد.

الصورة المثيرة للجدل حظيت خلال ساعات بنحو ثلاثة آلاف إعجاب ومئات الريتويت، وعدد غير محدود من التعليقات.

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