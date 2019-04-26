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"شبح تحقيقات مولر" لا يزال يطارد ترامب

26
APRIL
2019
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نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه أمر مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان بإقالة المحقق الخاص روبرت مولر من التحقيق الخاص بروسيا، وذلك في محاولة لتقويض مصداقية مجان قبل شهادة محتملة بالكونغرس.

تأتي تصريحات ترامب في إطار محاولات البيت الأبيض لإحباط مساعي أعضاء ديمقراطيين بالكونغرس لمواصلة تحقيقات تتصل بالتحقيق الذي أجراه مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام2016، واحتمال تورط ترامب في عرقلة العدالة.

وقال ترامب على تويتر "كما ذكرت وسائل الإعلام الإخبارية كذبا.. لم أطلب من مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان مطلقا إقالة روبرت مولر حتى على الرغم من أني أملك سلطة القيام بذلك. لو رغبت في إقالة مولر، لما احتجت مجان إذ كان باستطاعتي القيام بذلك بنفسي".وأشارت نسخة منقحة من تقرير مولر نشرت الأسبوع الماضي لمحادثات جرت في يونيو 2017 عندما استدعى ترامب مجان لإبلاغه بأن عليه أن يوجه نائب وزير العدل رود روزنستاين ، الذي كان يشرف على التحقيق، بإقالة مولر بسبب تضارب المصالح.

وجاء بالتقرير أن مجان قال بوضوح إن الرئيس وجهه بأن يبلغ روزنستاين بأنه ينبغي "إبعاد مولر". وأوضح التقرير أن مجان لم ينفذ أمر ترامب.

 

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