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عاصمة كندا تعلن الطوارئ.. والوضع أسوأ من 2017

26
APRIL
2019
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تسبب ارتفاع منسوب المياه في مزيد من عمليات الإجلاء في وسط كندا، وأعلن رئيس بلدية العاصمة أوتاوا حالة الطوارئ، وحذرت السلطات في كيبيك من أن سد التوليد الكهرباء بالطاقة المائية عرضة لخطر التصدع.

وأعلن رئيس بلدية أوتاوا، جيم واتسون، حالة الطوارئ إثر ارتفاع مستويات المياه بطول نهر أوتاوا، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة.

وطلب واتسون في بيان نشره عبر تويتر المساعدة من الإدارة المحلية في أونتاريو ومن جيش البلاد.

وحذر من أن التوقعات تشير حاليا إلى أن "مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التي ألحقت أضرارا كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا في 2017".

وبحسب موقع إلكتروني حكومي، أودت الفيضانات بحياة شخص، وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.

وقالت متحدثة باسم مدينة أوتاوا إن المدينة تلقت 80 طلبا لخدمات تتعلق بالفيضانات المحتملة، مثل وضع أكياس رمال.

وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من كيبيك، بسبب ارتفاع مستويات المياه.

وقالت شرطة إقليم كيبيك إنه تم إجلاء 250 شخصا من المنطقة كإجراء وقائي، تحسبا لحدوث تصدع في السد القائم على نهر الروج.

 

 

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