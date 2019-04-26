سلطات سريلانكا تنشر تعديلا لحصيلة ضحايا الهجمات

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أعلنت سلطات سريلانكا عن حصيلة معدلة لعدد ضحايا الهجمات الإرهابية التي هزت البلاد في عيد الفصح يوم 21 أبريل الجاري.

وتشير الحصيلة الجديدة إلى أن عدد الضحايا أقل بنحو 100 شخص مما تم الإعلان عنه سابقا.

وقال المدير العام للهيئات الطبية في سريلانكا أنيل جاسينغي في حديث لوكالة "رويترز" أن العدد "قد يكون 250 أو 260 شخصا. ولا أستطيع أن أحدد بدقة. هناك الكثير من أشلاء الجثث ومن الصعب تحديد الحصيلة الدقيقة".من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السريلانكي روان ويجيفارديني أنه تم تعديل حصيلة الضحايا وتخفيضها إلى 253 شخصا، مفسرا هذا الأمر بأن المشرحات قدمت معلومات غير دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصيلة السابقة كانت تشير إلى مقتل 359 شخصا وإصابة أكثر من 500 في سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو يوم الأحد الماضي.