عرض بطاقة تعريف قديمة للرئيس فلاديمير بوتين للبيع

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ظهر على إحدى منصات البيع بالتجزئة "يولا" في موسكو، إعلان عن عرض، ما أسموه بطاقة تعريف (كارت شخصي) للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للبيع

وبحسب كاتب الإعلان، فإن "البطاقة" استخدمها بوتين في الأعوام 1990 – 1991، حين كان يشغل منصب مستشار بالعلاقات الدولية لرئيس مجلس نواب الشعب لمدينة لينينغراد "سانت بطرسبورغ حاليا"، أناتولي سوبتشاك.

وتظهر في البطاقة، أرقام هواتف كتب قسم منها بخط اليد.

وكتب ناشر الإعلان تعقيبا ذكر فيه أن، "البطاقة أصلية 100 بالمئة"، وعرضت البطاقة بمبلغ 650 ألف روبل (ما يعادل 10 آلاف دولار تقريبا)، في وقت لم يتم فيه تحديد حقيقتها.

وشغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 1990 منصب مساعد لعميد جامعة لينينغراد الحكومية في قسم العلاقات الدولية، ومن ثم انتقل للعمل كمساعد لرئيس مجلس المدينة.

وفي يونيو عام 1991 ترأس لجنة العلاقات الخارجية في بلدية سانت بطرسبورغ، بعدها وفي العام 1994، أصبح النائب الأول لرئيس مجلس المدينة.