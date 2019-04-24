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هكذا كافأت نيوزيلندا عائلات ضحايا مجزرة المسجدين

24
APRIL
2019
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أخبار الآن-

منحت نيوزيلندا الأشخاص الذين تأذوا مباشرة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدي كرايست تشيرش فرصة مدتها شهرين لتقديم طلب للإقامة الدائمة في البلاد.

ويحق للأشخاص المقيمين في نيوزيلندا والذين كانوا موجودين في أحد المسجدين وأسرهم المباشرة في نيوزيلندا، طلب التأشيرة، وتم توسيع تحديد عبارة "الأسرة القريبة" لتشمل دائرة أوسع من أفراد الأسرة بينهم أسرة الزوج أو الزوجة وأجداد الأولاد ما دون 25 عاماً.

والتأشيرة الخاصة "تقر بتأثير المأساة على حياة الأشخاص الذين تأذوا أكثر من غيرهم، وتمنح الأشخاص المقيمينَ حالياً بتأشيرات مؤقتة وتأشيرات إقامة بعض الثقة" بشأن وضعهم، وفق بيان لسلطات الهجرة النيوزيلندية.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا مصطفى فاروق إن الخطوة بادرة كريمة. وأضاف "بعض هؤلاء الأشخاص لم يفقدوا أحباءهم فقط، بل معيلهم الرئيسي أيضاً".

وتابع "نحن سعداء جداً". وقال إنه يتوقع أن يكون الجميع مستوفين شروط تقديم الطلب.

في 15 آذار/مارس قام رجل يؤمن بتفوق العرق الأبيض بفتح النار على مصلين في مسجدين في كرايست تشيرش.

وسيحاكم الاسترالي برنتون تارنت (28 عاماً) بتهم قتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين.

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