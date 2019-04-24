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نيوزلندا.. الإقامة الدائمة للناجين من "مجزرة المسجدين"

24
APRIL
2019
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قالت نيوزيلندا إنها ستمنح الإقامة الدائمة لجميع الناجين من الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش وأسفر عن مقتل 50 من المصلين.
 
ووجهت السلطات للاسترالي برينتون تارانت (28 عاما) ،الذي يُعتقد بأنه من دعاة تفوق الجنس الأبيض، 50 اتهاما بالقتل في أعنف حادث قتل جماعي تشهده البلاد والذي تسبب أيضا في إصابة 50 آخرين خلال صلاة الجمعة.
 
وتقول الحكومة إنها تبحث منح تأشيرات للناجين ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرار. ولم تنشر الأخبار المتعلقة بذلك إلا على هيئة رابط على موقع الهجرة وذلك لتجنب أي رد فعل عنيف من معارضي الهجرة حسبما يرى البعض.
 
وقالت إدارة الهجرة في نيوزيلندا إنه تم إنشاء فئة جديدة للتأشيرات تحت اسم تأشيرة رد الفعل على كرايستشيرش 2019 .
 
ويمكن للأشخاص الذين كانوا داخل المسجدين وقت وقوع الهجوم في 15 مارس التقدم بطلب للحصول على التأشيرة وكذلك الذين يرتبطون بهم بصلة قرابة مباشرة.
 
ويتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة أن يكونوا من المقيمين في نيوزيلندا يوم الهجوم لذا فإن التأشيرة لن تمنح للسياح أو الذين كانوا في زيارة قصيرة للبلاد. ويمكن تقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الأربعاء.
 
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن الهجوم عمل من أعمال الإرهاب وأقرت قوانين تحظر حيازة الأسلحة نصف الآلية.
 
وفي سريلانكا قال وزير بالحكومة اليوم الثلاثاء إن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد القيامة وأودت بحياة 321 شخصا جاءت على ما يبدو انتقاما للهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.
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