تفجيرات سريلانكا: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجمات الدامية

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تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وأسفرت عن مقتل 321 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين بجروح.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له. ولكن مراسل بي بي سي في سريلانكا دعا إلى التريث بشأن الخبر، لأن التنظيم اعتاد على تبني الهجمات مباشرة بعد وقوعها، مع نشر صور فيديو عنها عبر الانترنت.

وكان الحكومة حملت مسؤولية الهجمات لجماعة التوحيد الوطنية المعروفة محليا في سريلانكا.

واعتقلت الشرطة 40 شخصا للتحقيق معهم في القضية. وقال متحدث باسم الشرطة إن من بين المعتقلين رجل سوري "قبض عليه بعد التحقيق مع المشتبه بهم المحليين".

ما هي آخر التطورات؟

قال وزير الدفاع أمام البرلمان إن التحقيقات إشارت إلى أن الهجمات كانت ردا على هجمات كرايستشيرتش التي استهدفت في آذار مسجدين في نيوزيلاندا.

وتبحث الشرطة في كولومبو عن شاحنة وسيارة يعتقد أن المتفجرات حملت على متنهما، حسب صحفي بي بي سي عزام أمين.

وقد شيعت جنازة 30 من ضحايا الهجمات في كنيسة سان سباستيان شمالي كولومبو، وستقام مراسم تشييع جنازة عدد آخر من الضحايا في وقت لاحق.

وأعلنت السلطات في سريلانكا تنكيس الأعلام والوقوف دقيقة صمت في الثامنة والنصف، وهو توقيت وقوع الهجوم الأول.

وتمنح حالة الطوارئ الجيش والشرطة سلطة اعتقال الأشخاص والتحقيق معهم دون أمر من المحاكم، وهي السلطات التي كانت مخولة لأجهزة الأمن خلال الحرب الأهلية.

وكانت الحكومة قد عطلت عمل مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإنستاغرام بعد الهجمات.

ولا يعرف عن جماعة التوحيد الوطنية التي حملتها الحكومة مسؤولية الهجمات ضلوعها في عمليات بهذا الحجم، ولكنها اشتهرت العام الماضي بعدما خرب منتسبوها ثماثيل بوذية. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن الهجمات.