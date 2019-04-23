بالفيديو: شاهد كيف دخل أحد انتحاريي سريلانكا إلى كنيسة

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بثت وسائل إعلام سريلانكية، لقطات مصورة، لما قالت إنها لأحد منفذي الهجمات الدامية، ضد كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، وعدد من المدن السريلانكية، والتي أوقعت أكثر من 320 قتيلا وأكثر 520 جريحا.



ويظهر في اللقطات شاب يحمل حقيبة على ظهره، يتجول في محيط كنيسة، ثم قام بالدخول إليها وسط غياب أمني واضح، ودون أن يلحظه أحد أو يبدي شكوكا فيه.



وتستمر اللقطات المصورة، بكاميرات مراقبة خاصة بإحدى الكنائس، حتى دخول المنفذ إلى مبناها الداخلي، حيث قداس عيد الفصح، وهي مكتظة بالأشخاص.



وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، اليوم الثلاثاء، أن منفذي الهجوم ضد السياح والكنائس، في سريلانكا، هما عنصران من التنظيم.



وكانت شرطة سريلانكا احتجزت مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات التي وقعت يوم عيد الفصح واستهدفت كنائس وفنادق.



وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "وحدة التحقيقات في الأنشطة الإرهابية اعتقلت مواطنا سوريا بعد الهجمات للاستجواب".



وأكد مسؤولان مطلعان على التحقيق احتجاز السوري. وقال مصدر ثان إنه "اعتقل بعد استجواب مشتبه بهم محليين".



إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف، عن سقوط ما لا يقل عن 45 طفلا بينهم طفل عمره 18 شهرا، في الاعتداءات، التي أوقعت ما لا يقل عن 320 قتيلا، الأحد في سريلانكا.



وقال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كريستوف بوليراك إن "المجموع الآن هو 45 طفلا وفتى قتلوا"، مشددا على أن أطفالا آخرين "أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت"، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.

المصدر : عربي 21