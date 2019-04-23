living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: شاهد كيف دخل أحد انتحاريي سريلانكا إلى كنيسة

23
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بثت وسائل إعلام سريلانكية، لقطات مصورة، لما قالت إنها لأحد منفذي الهجمات الدامية، ضد كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، وعدد من المدن السريلانكية، والتي أوقعت أكثر من 320 قتيلا وأكثر 520 جريحا.

ويظهر في اللقطات شاب يحمل حقيبة على ظهره، يتجول في محيط كنيسة، ثم قام بالدخول إليها وسط غياب أمني واضح، ودون أن يلحظه أحد أو يبدي شكوكا فيه.

وتستمر اللقطات المصورة، بكاميرات مراقبة خاصة بإحدى الكنائس، حتى دخول المنفذ إلى مبناها الداخلي، حيث قداس عيد الفصح، وهي مكتظة بالأشخاص.

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، اليوم الثلاثاء، أن منفذي الهجوم ضد السياح والكنائس، في سريلانكا، هما عنصران من التنظيم.

وكانت شرطة سريلانكا احتجزت مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات التي وقعت يوم عيد الفصح واستهدفت كنائس وفنادق.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "وحدة التحقيقات في الأنشطة الإرهابية اعتقلت مواطنا سوريا بعد الهجمات للاستجواب".

وأكد مسؤولان مطلعان على التحقيق احتجاز السوري. وقال مصدر ثان إنه "اعتقل بعد استجواب مشتبه بهم محليين".

إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف، عن سقوط ما لا يقل عن 45 طفلا بينهم طفل عمره 18 شهرا، في الاعتداءات، التي أوقعت ما لا يقل عن 320 قتيلا، الأحد في سريلانكا.

وقال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كريستوف بوليراك إن "المجموع الآن هو 45 طفلا وفتى قتلوا"، مشددا على أن أطفالا آخرين "أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت"، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.

المصدر : عربي 21

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout