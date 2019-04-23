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تحقيق سابق لـ"FBI" في وصول هتلر إلى الأرجنتين

23
APRIL
2019
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فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) شائعات تفيد بأن الزعيم النازي أدولف هتلر ربما لم ينتحر في 30 أبريل 1945، وفقا لوثائق تم رفع السرية عنها.

وتتعلق الوثائق التي درسها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بهروب هتلر إلى الأرجنتين بعد سقوط العاصمة الألمانية برلين في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وقال أحد الموظفين في "إف بي آي" إنه تم التحقيق في الوثائق التي تتحدث عن فرار الزعيم النازي على متن غواصة إلى الأرجنتين، برفقة ستة مسؤولين رفيعي المستوى في حكومته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، فقد يكون هتلر ورفاقه لجأوا إلى مأوى في مزرعة جنوب جبال الأنديز، وهي سلسلة جبلية واسعة ممتدة على طول الساحل الغربي لأميركا الجنوبية.

وتكشف ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحقيق في مزاعم بقاء هتلر حيا، تتضمن العديد من الرسائل بين مدير "إف بي آي" السابق جون إدغار هوفر وموظفيه.

وتزعم الوثائق التي تم رفع السرية عنها، لكن لاتزال توصف بـ"المنقوصة جدا"، أن هتلر وصل إلى الأرجنتين بعد أسبوعين ونصف من سقوط برلين.

وأفادت المعلومات التي نصت عليها الوثائق أن غواصتين نصبتا على شواطئ الأرجنتين، كانت تحمل هتلر ورفاقه الذين امتطوا خيلا وتوجهوا إلى سفوح جبال الأنديز.

ويقال إن الزعيم النازي كان يأمل في تجنب أن يقع أسيرا في أيدي الروس، وربما الاستقرار في أميركا الجنوبية.

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