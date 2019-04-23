ارتفاع جنوني لمعدل جرائم القتل في المكسيك

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قال مسؤولون إن جرائم القتل في المكسيك ارتفعت بنسبة 9.7 بالمائة في الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وسجلت السلطات 8493 جريمة قتل في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2019، وهي النسبة الأعلى من الجريمة عن الفترة نفسها.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه يريد تقليل العنف من خلال برامج اجتماعية وقوة شرطة عسكرية جديدة تعرف باسم الحرس الوطني.

وأضاف أنه يمكن البدء في الشعور بالتأثير خلال 6 أشهر.

وتابع لوبيز أوبرادور الإثنين، أن المكسيك "تبدأ في الاستقرار، لذا لن يستمر العنف في النمو بالمعدل نفسه"، لكنه أوضح أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت."

وبدا المعدل بطيئا، فقد كانت جرائم القتل ارتفعت بنسبة 11 و16 بالمائة في يناير وفبراير على الترتيب، لكنها ارتفعت فقط بنسبة 2.7 بالمائة في مارس.