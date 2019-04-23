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دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ في سريلانكا

23
APRIL
2019
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دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في سريلانكا، منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء 23 أبريل، بناء على قرار السلطات المتخذ بعد سلسلة هجمات أودت بحياة 290 شخصا في الجزيرة، يوم الأحد.

ونقلت قناة News 1st التلفزيونية المحلية عن بيان أصدره رئيس الدولة، مايتريبالا سيريسينا، أن قوانين تتعلق بمحاربة الإرهاب سيتم نشرها وفقا لتشريعات الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الهدف من فرض حالة الطوارئ هو منح الشرطة والقوات المسلحة صلاحيات لازمة لضمان الأمن العام.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن جميع المدارس الكاثوليكية الخاصة ستكون مغلقة حتى يوم 29 أبريل. وأوضح المدير العام لهذه المدارس، إيفان بيريرا، أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه كإجراء احترازي على خلفية الوضع الأمني في البلاد. كما عُلم أن الدراسة في الجامعات الحكومية سيتم تعليقها حتى إشعار آخر.

روسيا اليوم
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