انفجار جديد قرب كنيسة في سريلانكا... السلطات اعلنت حالة الطوارئ!

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أفادت وسائل إعلام محلية بانفجار قنبلة اليوم الاثنين في حافلة صغيرة مركونة قرب كنيسة في العاصمة السريلانكية أثناء محاولة الشرطة تفكيكها.



وقالت رويترز نقلا عن شهود، إن انفجارا وقع اليوم في سيارة بالقرب من كنيسة استُهدفت أمس الأحد، أثناء محاولة عناصر الأمن نزع فتيل قنبلة بداخلها.



وفي وقت سابق عثرت الشرطة على 87 صاعقا (جهاز تفجير) في محطة الحافلات الرئيسية في العاصمة أثناء قيامها بعمليات التفتيش.



هذا واعلن الرئيس السريلانكي عن حالة الطوارئ ابتداء من ليل اليوم.



وتقوم قوات الأمن بعمليات تفتيش في جميع أنحاء البلاد للبحث عن من يقف وراء التفجيرات في الكنائس والفنادق التي وقعت أمس الأحد.



وأسفرت ثمان تفجيرات في العاصمة كولومبو ومدن مجاورة، يوم الأحد استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين، وتزامنت هذه التفجيرات مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين.