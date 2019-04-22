فرصة جديدة لتحسين العلاقات بين روسيا وأوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن هناك فرص لتحسين التفاعل بين أوكرانيا وروسيا، وهي تحتاج إلى الصدق والنهج العملي وتحمل المسؤولية.

وكتب مدفيديف في شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "هناك فرص لتحسين التفاعل بين بلدينا. ما هو المطلوب لهذا؟ الصدق. ونحن بحاجة إلى نهج عملي ومسؤول، نهج يأخذ في الاعتبار جميع الحقائق السياسية في أوكرانيا، بما في ذلك وفي المقام الأول، الوضع في شرق البلاد. ولذلك، فإن الشيء الرئيسي الذي أتمناه للقيادة الأوكرانية الجديدة هو التعقل. وبطبيعة الحال، فهم القيمة العميقة للعلاقات بين شعبي بلدينا، والتي ينبغي أن تكون أفضل من الوضع السياسي".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنه "فقط على هذا الأساس يمكن إعادة إحياء التفاعل الاقتصادي المقتول"، مضيفاً بأن "هذا يعني حل أصعب المشاكل الاجتماعية الحادة اليوم لملايين الأوكرانيين".

وشهدت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، والتي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ نشوء الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس في شرق البلاد.

وأظهرت النتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح عن حزب "خادم الشعب" والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو.

حيث حصل زيلينسكي، على 73 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 25 بالمئة حصل عليها بوروشينكو.