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بالفيديو.. "البلطجية" أهانوا الشرطة في عرض الطريق

22
APRIL
2019
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لم تكتف عصابة من المراهقين بمهاجمة سيارة شرطة وإزعاجها، بل قاموا بملاحقتها في الشوارع كما أوضح تسجيل مصور نشر على موقع قناة خاصة بعصابة على يوتيوب.
 
وأظهر الفيديو الذي نشر على قناة العصابة، وأفرادها من مدينة هال الإنجليزية، البلطجية وهم يهاجمون سيارة الدورية ويوجهون تهديدات لعناصرها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
 
وأكدت الشرطة صحة الفيديو، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بسيارة الدورية، وكذلك بالتهديدات بحق أفرادها، وقالت الشرطة إنه هذا الأمر "غير مقبول على الإطلاق".
 
وبعد الاعتداء على سيارة الدورية، رفض البلطجية ترك الأمر عند هذا الحد، بل قاموا بحركات خطيرة بدراجاتهم النارية أمام السيارة، ثم قاموا بملاحقتها.
 
في الأثناء، كان أفراد الدورية قد اتصلوا بالشرطة طلبا للمساعدة، وبالفعل حضرت سيارة شرطة ومروحية لملاحقة البلطجية.
 
وقالت الشرطة إنها تمكنت من اعتقال 3 مراهقين لصلتهم بالاعتداء على سيارة الدورية، لكن تم إطلاق سراحهم بكفالة فيما تم فتح تحقيق في الحادثة.
 
يشار إلى أن مدينة هال أصبحت تحت رحمة عصابات المراهقين على الدراجات النارية، الذين يروعون المدينة وأهلها، بحسب الصحيفة.
 
وفي مرة سابقة، اعتقلت الشرطة فتى في الخامسة عشر من عمره، بعد أن أثار فوضى ورعبا في مركز المدينة بواسطة دراجة نارية مسروقة.
 
وتبين أنه قام بعدة سرقات سابقا، من بينها سرقة سيارات ودراجات نارية وسرقات أخرى عادية.
 
وفي اليوم نفسه اعتقلت الشرطة مراهقا آخر، اتهم بتنفيذ 12 اعتداء لها صلة بالدراجات النارية.
 
 
 
 
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