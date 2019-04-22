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هجمات سريلانكا.. تفاصيل مفاجئة عن جنسيات القتلى

22
APRIL
2019
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بعد ساعات من يوم دام شهد 8 تفجيرات حبست أنفاس سريلانكا والعالم، أعلنت الشرطة أن 37 أجنبيا على الأقل قتلوا في الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو وضواحيها، الأحد، وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أن حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد، ارتفعت، الاثنين، إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح.

ومن بين القتلى سياح أو زوار أميركيون وبريطانيون وصينيون ودنماركيون وباكستانيون وبلجيكيون وهنود وأتراك وبرتغاليون وهولنديون، في حين لا يزال 9 أجانب في عداد المفقودين.


وذكرت وزارة الخارجية السريلانكية، أن 3 بريطانيين وشخصين آخرين يحملان الجنسيتين الأميركية والبريطانية معا، قتلوا في الهجمات، التي لقيت إدانة عالمية واسعة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "عدة مواطنين أميركيين كانوا من بين القتلى" في تفجيرات سريلانكا.

وأعلنت وزارة الخارجية الدنماركية أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا خلال الهجمات، في حين لقي مهندسان تركيا كانا يعملان في أحد المشاريع في سريلانكا، مصرعهما.

ومن بين القتلى أيضا مواطنة هولندية تبلغ من العمر 54 عاما، قتلت في التفجير الذي استهدف فندق "سينامون" في العاصمة كولومبو.

وقالت زارة الخارجية السريلانكية في بيان إنه تم التحقق حتى الآن من جنسيات 11 شخصا من بين القتلى الأجانب في الهجمات، ومن بينهم 3 هنود، وواحد برتغالي.

وذكرت تقارير صحفية صينية أن أحد الرعايا الصينيين من بين قتلى الهجمات.

وتعد هذه الاعتداءات هي الأعنف في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 سنوات. وبحسب السلطات، فإن عدد التفجيرات كانت ثمانية، من بينها اثنان على الأقل انتحاريان.

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