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من هو قائد الحرس الثوري الجديد؟

22
APRIL
2019
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أخبار الآن - فادي دلوع-

بعد قرار المرشد الإيراني علي خامنئي إقالة قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وتعيين حسين سلامي في المنصب خلفا له ... يبقى لنا ان نعرف من هو قائد الحرس الثوري الجديد؟

هو حسين سلامي .. وكان يشغل منصب نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني منذ عدة سنوات، قبل أن يتم ترقيته إلى أعلى منصب في الجهاز.

وسلامي من مواليد مدينة Golpayegan بمحافظة إصفهان الإيرانية عام 1960، ودرس بجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا .

وعندما اندلعت الحرب الإيرانية-العراقية، انضم سلامي للحرس الثوري، وبعد انتهاء الحرب حصل سلامي على درجة الماجستير في إدارة الدفاع.

وقد شغل منصب قائد فرقة كربلاء الخامسة والعشرين، وفرقة الإمام الحسين الرابعة عشر، بالإضافة إلى توليه مسؤولية عمليات قاعدة نوح البحرية أثناء الحرب مع العراق.

كما شغل سلامي منصب رئيس جامعة القيادة والأركان من عام 1992 إلى 1997، وهي الجامعة العسكرية الخاصة بإيران التي تأسست عقب الثورة الإسلامية، وكانت تعرف سابقا بجامعة الحرب.

وشغل سلامي منصب نائب عمليات جهاز الحرس الثوري من عام 1997 إلى 2000، وقائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري من عام 2005 إلى 2009، ثم نائبا لرئيس جهاز الحرس الثوري الإيراني.

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