روسيا تؤكد أن فوز زيلينسكي يظهر رغبة الأوكرانيين في «التغيير»

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حقق الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد)، فوزاً ساحقاً في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية أمام الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشينكو، في خطوة اعتبرتها روسيا أنها تظهر رغبة الأوكرانيين في «التغيير».

وذكر الاستطلاع الذي أجري عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن زيلينسكي (41 عاماً) حصد 73,2 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل 25,3 بالمائة لبوروشينكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، إن «استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع تظهر أن المواطنين الأوكرانيين صوّتوا من أجل التغيير».

وأضاف كاراسين في تصريح لوكالة «ريا نوفوستي»: «على الحكومة الجديدة في البلاد أن تفهم وتدرك آمال الناخبين».