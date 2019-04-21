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بالصورة: خطأ كارثي لترامب في تعليقه على هجمات سريلانكا.. وهذه التغريدة التي حذفها!

21
APRIL
2019
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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطأ فادح عندما غرّد على موقع "تويتر" بشأن الهجمات الإرهابية المتزامنة التي ضربت سريلانكا.


وقدم ترامب في تغريدته تعازيه لسريلانكا ولذوي الضحايا، الذين ناهز عددهم الـ200، لكنه قدم عددا غير منطقي لقتلى الهجمات.


وقال ترامب في تغريدته:" تعازينا الحارة من الشعب الأمريكي لشعب سريلانكا، إثر الهجمات الإرهابية الرهيبة التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 138 مليون شخص على الأقل، وإصابة نحو 600 آخرين".


ونشر الرئيس الأميركي التغريدة عندما كانت أعداد القتلى 138 شخصا، قبل أن ترتفع لاحقا إلى 207.


وبعد قرابة 20 دقيقة، انتبه ترامب إلى الخطأ الذي وقع فيه وسارع إلى حذف التغريدة، ووضع واحدة أخرى مكانها بصيغة مغايرة.


وجاءت تغريدة ترامب الجديدة على النحو التالي: "قتل 138 شخصا في سريلانكا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح، في هجوم إرهابي على كنائس وفنادق.. الولايات المتحدة تقدم تعازيها القلبية لشعب سريلانكا العظيم".

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