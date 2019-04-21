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سريلانكا: ارتفاع حصيلة الضحايا وتوقيف 8 أشخاص على صلة بالتفجيرات!

21
APRIL
2019
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أعلن رئيس الوزراء السريلانكي، الأحد، توقيف 8 أشخاص على صلة بالتفجيرات في سريلانكا. وارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في الجزيرة، الأحد، إلى 207 قتلى وأكثر من 450 جريحاً.

وقال رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسينغي، في كلمة عبر التلفزيون "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية"، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم "علاقات مع الخارج"، من دون تفاصيل إضافية.

 

كما أقر بوجود "معلومات" عن هجمات محتملة. وأضاف "يجب أن نحقق كذلك في سبب عدم اتخاذ احتياطات كافية". إلا أنه أكد أن أولوية الحكومة الأولى ستكون "اعتقال الإرهابيين". وتابع "أولا وقبل كل شيء علينا أن نضمن ألا يرفع الإرهاب رأسه في سريلانكا".

 

وهزت ثمانية انفجارات عدداً من الفنادق الفخمة والكنائس في أرجاء سريلانكا الأحد، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات. وذكرت مصادر لوكالة فرانس برس أن انتحاريين نفذوا اثنين من الهجمات على الأقل.

 

وكان الكاثوليك من سكان الجزيرة توجهوا مثل نظرائهم في بقية العالم صباح الأحد إلى قداس عيد الفصح، غير أنّ الأسقفية أعلنت لاحقاً إلغاء الاحتفالات بعيد الفصح في عموم البلاد.

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