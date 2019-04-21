غداء على شرف فريق الجامعة اللبنانية لكرة القدم بدعوة من التيار- اوكرانيا

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بدعوة منpetit cafe ومنسق التيار الوطني الحر في اوكرانيا اقيم غداء على شرف فريق الجامعة اللبنانية لكرة القدم . القى الاستاذ علي شريم كلمة رحب فيها بالفريق واعضاء الجالية نوه فيه بدور لبنان البناء والوجه الحضاري كما القى منسق التيار الوطني الحر الاستاذ جورج واكيم كلمة رحب فيها بالحضور و عايد اللبنانيين جميعا بالفصح وولادة الامام المهدي وشد على ايد الجيل الطالع من الشباب لنقل صورة لبنان الحقيقية كما القى منسق المستقبل السيد احمد كرمبي كلمة رحب بالحضور ونوه على دور الجامعة اللبنانية الرائد في لبنان و الخارج.