البابا يصف اعتداءات سريلانكا بالعنف الوحشي

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عبر البابا فرنسيس اليوم عن "حزنه" بعد الاعتداءات التي أوقعت عشرات القتلى في سريلانكا، مؤكدا أنه "قريب من كل ضحايا هذا العنف الوحشي".



وأدت اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق فخمة الأحد في سريلانكا التي يحيي سكانها الكاثوليك عيد الفصح، إلى سقوط أكثر من 207 قتلى على الأقل بينهم 35 أجنبيا.



وقال البابا في رسالة إلى الحشود بعد كلمته إلى المدينة والعالم "علمت بحزن بهذه الاعتداءات الخطيرة التي حملت اليوم بالتحديد، يوم عيد الفصح، الحزن والألم لكثير من الكنائس وأماكن التجمعات في سريلانكا".



وأضاف البابا "أريد أن أعبر عن قربي وتعاطفي مع المسيحيين الذين اصيبوا بينما كانوا يتأملون ويصلون، وكل ضحايا مثل هذا العنف الوحشي".



وتابع "أترك للرب الذين ماتوا بشكل مفجع وأصلي من أجل الجرحى وكل الذين يعانون بسبب هذا الحدث المأساوي".