تحديد هوية المسؤولين عن تفجيرات سريلانكا

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صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.

ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحافي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، وأعلن حظر تجوال في أنحاء البلاد فوراً وحتى إشعار أخر.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت فرض حظر التجول من الساعة 18.00 (12.30 ت غ) لمدة 12 ساعة، على أثر الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة الواقع في جنوب آسيا.