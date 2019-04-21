دماء سريلانكا "لا تتوقف".. تفجير سابع وقتلى جدد

A + A -

أعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، وقوع انفجار سابع قرب العاصمة كولومبو، في أعقاب الانفجارات الستة التي هزت البلاد، صباح اليوم، وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وكالة "رويترز" إن الانفجار السابع وقع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل.

وقتل ما لا يقل عن 156 شخصا وأصيب المئات، صباح الأحد، من جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ووقعت الانفجارات في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وتضم سريلانكا، ذات الغالبية البوذية، أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.