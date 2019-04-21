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تزوجا في المطار.. والسبب "غريب"

21
APRIL
2019
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ذكرت تقارير إعلامية أن زوجين أميركيين عقدا حفل زواجهما في مطار بولاية أوهايو الأميركية، مشيرة إلى أن "السبب رومانسي".
 
وأوضح موقع "كلافلاند 19" أن الحبيبين ميشيل بيلو ورون بيترسون اختارا المطار لعقد حفل زفافهما، على اعتبار أنه المكان الذي التقيا فيه لأول مرة.
 
وتابع "جرى تنظيم الحفل عند منطقة استلام الحقائب رقم 6 بمطار كليفلاند هوبنكز الدولي الموجود بمدينة كليفلاند الأميركية".
 
ولم يفرض الزوجان على ضيوفهما الالتزام بأي زي معين في حفل الزفاف.
 
وقالت بيلو "بيترسون أراد أن يتزوج حيث التقينا للمرة الأولى.. إنه أكثر مكان مثالي يمكن أن نتزوج فيه".
 
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الزوجين التقيا منذ 12 عاما عندما طلب مدير بيلو منها الذهاب للمطار واستقبال أحد زبائن الشركة، وهو بيترسون.
 
وذكرت التقارير أن الشخصين صارا في وقت لاحق صديقين، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى حب.. ثم ارتباط وزواج.
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