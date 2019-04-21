living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"FB" تسرب وثيقة سرية لكوشنر عن صفقة القرن (شاهد)

21
APRIL
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لندن -عربي21 - نشرت مجلة "فورين بوليسي"، عن وثيقة سرية، تكشف عن جزء جديد من صفقة القرن التي ستلعن عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد شهر رمضان المقبل.
 
وبحسب الوثيقة، التي أرسلها جاريد كوشنر، مستشار ترامب، في 11 كانون الثاني/ يناير 2018، شدد فيها على ضرورة حل وكالة الأونروا، وإيقاف المساعدات عن الوكالة الأممية بشكل كامل.
 
وقال كوشنر في رسالته: "هدفنا ليس الإبقاء على الأمور كما هي بل تحسينها بشكل كبير ولتحقيق هذا الهدف علينا المخاطرة بكسر أمور أخرى".
 
وروّج كونشر في أروقة البيت الأبيض، لفكرة ضرورة وقف المساعدات عن الفلسطينيين، وإلغاء عمل الأونروا في المناطق العربية، واستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في تلك الدول التي يقيمون فيها، وإقناع السلطة بتولي المسؤولية عن الفلسطينيين الذين يقطنون في غزة والضفة الغربية المحتلة.
 
وأوضح في رسالته المسربة، التي أرسلها عبر البريد الالكتروني، لكبار المسؤولين في البيت الأبيض، على ضرورة حل وكالة الأونروا على أساس أنها فاسدة، ولا تساهم في عملية التسوية في المنطقة.
 
 
ولفتت المجلة، إلى أن رسالة كوشنر السرية التي لم تنشر بالكامل، توفر التوجهات الواضحة للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، بشأن أخذ أكثر القضايا حساسية، وهي قضية حق العودة، والتي تثير الانقسام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعكس حقيقة تحيز كوشنر لدولة الاحتلال في هذه القضية.
 
وكان مصدر مطلع قال إن المستشار في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، قال لمجموعة من السفراء، إن "الصفقة" ستعلن بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالانتخابات.
 
 
وفي وقت سابق، قال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، إن بلاده تتخذ تدابير وقائية، تحسبا لمعارضة الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
 
ولم يفصح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، عن طبيعة هذه التدابير.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout