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اليابان تخطط لتوجيه اتهام جديد لكارلوس غصن وتنظر استجواب نجله

21
APRIL
2019
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يواجه الرئيس السابق لشركة "نيسان" اليابانية كارلوس غصن اتهاما جديدا، الاثنين المقبل، عندما تنتهى فترة احتجازه على خلفية الاشتباه به فى ارتكاب فساد مالي، مع نظر النيابة العامة فى طوكيو فى استجواب نجله للاشتباه فى تورطه.
 
 
وأفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، السبت، أن غصن (65 عاما) يتم استجوابه حاليا فى مركز احتجاز طوكيو حول ادعاءات باختلاسه ملايين الدولارات الأمريكية من شركته السابقة "نيسان" وتحويلها إلى وكيل له فى منطقة الشرق الأوسط لمصالحه الخاصة.
 
ويرفض غصن، المحتجز منذ 108 أيام على خلفية 3 قضايا بالفساد المالي، الاتهامات الموجهة له بشدة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الإذاعة اليابانية أفادت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن النيابة العامة فى طوكيو ستوجه اتهاما جديدا لغصن، الاثنين المقبل، للاشتباه فى استخدامه أموال شركة نيسان لصالح استثماراته الخاصة فى 30 شركة أخرى.
AP
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