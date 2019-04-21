نائب المرشد الإيراني يشيد بإجراءات السعودية ...

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أشاد نائب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لشؤون الحج والعمرة، علي قاضي عسكر، بإجراءات السعودية في هذا المجال، معتبرا أنها شهدت تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين.

وأشار قاضي عسكر، خلال اجتماع عقده امس مع رجال الدين والمسؤولين عن قوافل الحج للعام الجاري، حسبما ذكره موقعه الرسمي، إلى أهمية فهم القضايا السياسية العالقة بين إيران والسعودية.

وقال إن "ظروف الحج شهدت تحسنا خلال العامين الماضيين بشكل كبير، وبرامج الحج والزيارة تسير بصورة نظامية".

وشدد عسكر على أن بلاده ليس لديها أي مشاكل مع وزارة الحج السعودية، مشيرا إلى أن "الحجاج لا يجب عليهم الشعور بالقلق أو التوتر، حيث تغير توجه السعودية خلال الأعوام الأخيرة في هذا الصدد كما تغيرت كثير من أساليبها القاسية".

وأضاف عسكر: "هذا الحديث لا يعني فصل الحج عن القضايا السياسية".