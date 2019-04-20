بالصورة - هذا هو الوزير الذي توفي في احدى مستشفيات لبنان

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اعترف الحوثيون، السبت، بوفاة وزير داخليتهم، اللواء عبدالحكيم الماوري، في أحد مستشفيات لبنان.

ويعتقد أن وزير داخلية الحوثيين، عبد الحكيم الماوري، قد أصيب في غارة جوية للتحالف في اليمن خلال وقت سابق، وجرى نقله بسرية إلى لبنان عبر طائرات الأمم المتحدة، وفقا لمصادر مقربة من الحوثيين.

وبعث رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، برقية عزاء في وفاة وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم أحمد الماوري أثناء تلقيه العلاج في إحدى المستشفيات بجمهورية لبنان.

وقال المشاط في برقية نشرتها وكالة الأنباء الخاضعة لهم، إنهم خسروا أحد أبرز قياداتهم الأمنية.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق، عن أن وزير الداخلي كان ضمن قادة حوثيين تم استهدافهم بغارة جوية للتحالف في القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء في مايو الماضي، رغم التعتيم والإنكار الحوثي حينها.

والماوري من القيادات الأمنية الموالية لميليشيات الحوثي، وتم تعيينه وزيرا للداخلية نهاية العام ٢٠١٧م، وكان يعمل مديراً لإدارة أمن محافظة صعدة معقلهم الرئيس أقصى شمال اليمن، قبل أن يتم تعيينه في عام 2015م مديرا لأمن العاصمة صنعاء، وكان له دور كبير في تمكين الحوثيين من المرافق الامنية ومنحهم الرتب العسكرية.