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"وحش جنسي" طليق يثير رعب نساء لندن.. والشرطة تطلب المساعدة

20
APRIL
2019
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تحول عامل توصيل "دليفري" إلى شبح "مرعب" في العاصمة البريطانية لندن، بعدما تورط في 6 حوادث اعتداء جنسي على نساء، بينهن قاصر في عمر 14 عاما.
 
وحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن "الوحش الجنسي" الذي لا يزال طليقا، هاجم نساء يتمشين بمفردهن في عدة مناطق من شمال لندن، بين 3 مارس الماضي و18 من أبريل الجاري.
 
وذكرت الضحايا أن المشتبه فيه كان يركب دراجة نارية تحمل صندوقا في آخرها، وقدمن مواصفات تشير إلى أن عامل توصيل هو الذي دأب على تنفيذ الاعتداءات قبل أن يلوذ بالفرار.
 
وإلى جانب الفتاة القاصر، هاجم المشتبه فيه نساء تبلغ أعمارهم 19 و22 و23 و29 سنة، وتجري الشرطة حملة واسعة في المنطقة حتى تهتدي إلى "المُهاجم".
 
وطلبت الشرطة من كل شخص يتمشى بالمنطقة خلال فترة المساء أن يأخذ ما وقع بالحسبان، ودعتهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر.
 
ودعت السلطات كل من توفرت لديه معلومات قد تقود للجاني، إلى الاتصال بالشرطة عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.
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