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اعتقال مارينز أميركي على صلة بهجوم على سفارة بيونغيانغ

20
APRIL
2019
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قال مصدران مطلعان إن السلطات الأميركية اعتقلت جنديا سابقا بقوات مشاة البحرية الأميركية كان ضمن مجموعة قيل إنها اقتحمت سفارة كوريا الشمالية في العاصمة الإسبانية مدريد في فبراير وسرقت معدات إلكترونية.
 
وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون ومصدر قريب من المجموعة إن كريستوفر آن اعتقل ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس في وقت لاحق. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
 
وقال محققون في أبريل إن الأشخاص الذين اقتحموا السفارة، وهم أعضاء في جماعة تسعى للإطاحة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أخذوا أجهزة كمبيوتر وأقراصا صلبة من السفارة قبل هروبهم إلى الولايات المتحدة حيث سلموا هذه المواد إلى مكتب التحقيقات الاتحادي. وقالت مصادر إن السلطات الإسبانية أعادت هذه المواد لسفارة بيونغيانغ.
 
وقالت محكمة إسبانية في وقت سابق إن مجموعة تضم ما لا يقل عن عشرة أشخاص اقتحموا السفارة في فبراير وقاموا بتقييد وضرب بعض الأشخاص واحتجازهم رهائن لساعات قبل هروبهم.
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