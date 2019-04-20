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33 ساعة لإنقاذ رجل من ورم سرطاني وزنه 28 كيلوغراما

20
APRIL
2019
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 خضع رجل يبلغ من العمر 68 عاما لجراحة دقيقة لإزالة ورم سرطاني عملاق يلف رقبته وظهره، بعد معاناته مع الحالة النادرة لعشرات السنين.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فإن المريض، وهو صيني ويدعى تانغ، كان مصابا بالورم لأكثر من 30 عاما، لكنه لم يستطع العثور على طبيب مستعد لإزالة الزوائد التي بلغ وزنها نحو 28 كيلوغراما.

لكن وفقا للمصدر ذاته، وافق الدكتور يانغ جون في مستشفى بمدينة شنغهاي على تولي حالته الصعبة، حيث يلف الورم، الذي يبلغ طوله حوالي 83 سنتيمترا وعرضه نحو 63 سنتيمترا، رئتي تانغ وعموده الفقري ويعيق الحركة الأوعية الدموية الرئيسية.

وفي الأول من أبريل، قاد يانغ العملية الصعبة التي استغرقت 33 ساعة، وقال إن تانغ تعرض لفقدان دم كبير، لكنه في حالة مستقرة الآن بعد إزالة الورم بالكامل.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى تحسن حالة تانغ بعد أيام من الجراحة، حتى إنه بدأ يتناول الطعام ويمشي بمفرده.

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