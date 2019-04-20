إيران تعلن كشف 290 عميلاً لـ "سي آي إي" في العالم

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أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن أجهزته كشفت "عشرات من الجواسيس" يشغلون "مواقع حساسة" في بلاده. وأشار إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية كشفت 290 عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) في العالم.

وأشار إلى رصد "مئات المحاولات من طواقم أجنبية، لتجنيد جواسيس" في ايران، معلناً "الكشف عن جواسيس جنّدتهم أجهزة الاستخبارات الأجنبية، كانوا يعملون في مراكز حساسة، وتسليمهم إلى القضاء".

وذكر علوي أن أجهزة الأمن الإيرانية "كشفت 290 عميلاً" لـ "سي آي إي" في العالم، ما أدى إلى "اعتقالهم وانهيار الاتصال بين (الوكالة) ومصادرها"، متحدثاً عن تشكيل واشنطن "لجنة لدرس هذا الفشل الذريع".

وتعهد الكشف قريباً عن "تفاصيل هذه الملحمة الاستخباراتية"، لافتاً إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية "بدّلت استراتيجيتها، من مكافحة التجسس الدفاعية إلى مكافحة التجسس الهجومية، ووجّهت ضربات موجعة إلى أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمعادية".

وأعلن "توجيه ضربة مشابهة" إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية (أم آي 6)، مشيراً إلى أن الاستخبارات الإيرانية "وسّعت نطاق قدراتها لتبلغ عمق" إسرائيل.