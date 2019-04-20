وفاة قائد الأندوف العاملة في الجولان

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أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها أنّ الجنرال الغاني فرانسيس فيب ـ سانزيري، قائد القوة الأمميّة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان منذ العام 1974 (الأندوف ـ قوة قوامها ألف عسكري من القبعات الزرقاء)، توفي فجأة عن 62 عاماً.

وفيما لم يوضح البيان أسباب الوفاة، أضاف أنّ الراحل "كانت مسيرته المهنية وقيادته مثاليتين في خدمة حفظ السلام في الأمم المتّحدة".

وفي نبذة وزعتها المنظمة عنه ورد:

ـ فيب ـ سانزيري من مواليد العام 1957

ـ متزوج

ـ أب لولدين

ـ يرأس الأندوف منذ تشرين الاول/ أكتوبر 2017

ـ عمل في بعثات" السلام" الأمميّة في كل من سوريا ولبنان ورواندا وليبيريا وسيراليون.

وتجدر الإشارة إلى ان الولاية الحالية لهذه القوّة في حزيران/ يونيو المقبل، وتبلغ تكلفتها السنوية حوالي 60 مليون دولار.