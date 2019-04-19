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فنانة تطلب من بوتين على الهواء منحها الجنسية الروسية

19
APRIL
2019
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زارت الفنانة الأوروغوايانية، نتاليا أوريرو، مساء يوم 17 أبريل، برنامجا تلفزيونيا يقدمه الإعلامي الروسي الشهير، إيفان أورغانت.

وأثناء المقابلة وعلى الهواء مباشرة، طلبت المغنية ونجمة المسلسل التلفزيوني المعروف "الملاك البري" من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منحها الجنسية الروسية.

وقالت الفنانة إنها تحب روسيا كثيرا وسبق لها أن زارت هذا البلد 15 مرة، لذلك استحقت برأيها امتلاك جواز السفر الروسي والجنسية الروسية.

وتأكيدا لمشاعرها تجاه روسيا، استعرضت الفنانة ظهرها الذي حمل وشما يظهر كل المدن الروسية التي أقامت عروضا فيها. وتشمل القائمة 15 مدينة روسية، بما فيها عاصمة بيلاروس مينسك، وعاصمة أرمينيا يريفان.

وقالت الفنانة بمزيج من اللغتين الروسية والإسبانية: "فلننطلق يا بوتين، أعطني جواز السفر".

يذكر أن جولة الفنانة، ناتاليا أوريرو، انطلقت في موسكو لتشمل مدنا روسية عديدة.

المصدر: نوفوستي

روسيا اليوم
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