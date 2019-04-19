امرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب ضحكته المحرجة!

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قدّمت سيّدة مصرية بدعوى خلع غريبة أمام محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة، حيث طلبت الطلاق من زوجها بعد زواج دام 7 سنوات، والسبب ضحكته.



وفي تفاصيل القضية، أشارت الزوجة البالغة من العمر 34 عامًا، إلى أنها تريد خلع زوجها بعدما صبرت وتحملت ضحكته التي سبّبت لها إحراجًا أمام الناس لأنها تشبه ضحكة النساء.



كما شددّت الزوجة على أن فترة الخطوبة بينهما لم تتجاوز الـ 6 أشهر، وبالتالي لم تنتبه إلى ضحكة زوجها والإ لما كانت وافقت على إتمام الزواج من البداية، وفق قولها.



وأضافت الزوجة أنها لم تعد تسطيع تحمّل هذا السلوك، إذ إن ضحكته تثير انتباه الناس اينما وجدا الأمر الذي دفعها إلى العزوف عن اصطحابه معها الى المناسبات، ونشبت بينهما خلافات كثيرة بينهما نتيجة ذلك.

LBC