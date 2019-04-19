الرجل الذي أوقف في كاتدرائية بنيويورك كان ينوي السفر إلى روما

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كشفت شرطة نيويورك تفاصيل جديدة عن الرجل الذي أوقف في كاتدرائية سانت باتريك في نيويورك وبحوزته عبوتي بنزين وولاعات، موضحة أنه كان يقوم بتدريس الفلسفة واشترى بطاقة طائرة للسفر إلى روما.

وقالت الشرطة إن الرجل يدعى مارك لامباريلو ويبلغ من العمر 37 عاما.

وكان قد أوقف حوالى الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي عند مدخل الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي الجديد في الجادة الخامسة في قلب حي مانهاتن.

وجاء توقيفه بعد يومين على الحريق الذي دمر جزءا من كاتدرائية نوتردام في باريس.

وسيمثل الرجل أمام قاض لاتهامه رسميا بمحاولة إضرام حريق وتعريض حياة آخرين للخطر واقتحام مكان، كما قال متحدث باسم الشرطة من دون أن يوضح متى سيتم اتهامه بالتحديد.