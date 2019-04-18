لماذا تختبر كوريا الشمالية "سلاحا تكتيكيا" جديدا؟

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، يوم أمس الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية يوم الأربعاء.

وبحسب "رويترز" لم تصف الوكالة على وجه التحديد نوع السلاح لكن كلمة "تكتيكي" تشير إلى أسلحة قصيرة المدى في مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وكان الزعيم كيم غونج أون أشرف على تجربة نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، قالت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه مزود "بنظام توجيه متميز" و"رأس حربي قوي".

ولم تكشف الوكالة تفاصيل عن السلاح الذي اختبرته بيونغ يانغ أمس الأربعاء لكن كلمة "تكتيكي" تشير إلى أسلحة قصيرة المدى بعكس الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وصرح فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أن كوريا الشمالية قد اختبرت سلاحا توجيهيا تكتيكيا جديدا لتذكير دول العالم بنفسها".