شحنة مساعدات جديدة إلى فنزويلا ومناشدة بعدم تسييسها

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أعلن الصليب الأحمر الفنزويلي، الأربعاء، أن شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية ستصل إلى البلاد في غضون ثلاثة أسابيع، وكررت المنظمة الانسانية مناشدتها عدم تسييس قضية المساعدات.

وقال هيرنان بونيواني، مفوض الصليب الأحمر لهذه المهمة: "هناك شحنة قادمة بحرا نتوقع وصولها إلى البلاد في 8 مايون".

وتحدث بونيواني للصحافة في الوقت الذي كان يتم تسليم أدوات ومعدات جراحية ومسكنات للألم ومضادات حيوية إلى أحد مستشفيات كراكاس.

وكانت شحنة المساعدات الأولى وصلت جوا، الثلاثاء، من بنما إلى مطار مايكيتيا الدولي قرب كراكاس.

وقال بونيواني إن المعدات الجراحية الموزعة ستستخدم في علاج 10 آلاف شخص في مرحلة أولية، وضمن برنامج يتوقع أن يستفيد منه 650 ألف فنزويلي.

وكرر رئيس الصليب الأحمر المحلي ماريو فيارويل، دعوته إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومنافسه خوان غوايدو، بعدم استخدام مسألة المساعدات في صراعهما على السلطة.

وقال فيارويل: "في كل مرة تكون هناك محاولة لتسييس هذه المساعدات، فإنها تضر بالعمل الذي نقوم به".

وحاجة فنزويلا الماسة إلى المساعدات الإنسانية كانت في قلب المواجهة بين مادورو وغوايدو.

وفشل غوايدو، الذي تحدى سلطة مادورو في يناير، في إدخال مساعدات إنسانية تم تخزينها عند الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، بالرغم من التغطية الإعلامية التي حظي بها.

فقد أغلقت القوات المسلحة الموالية لمادورو جسرا حدوديا لمنع دخول هذه المساعدات التي قال عنها مادورو إنها عبارة عن غطاء لغزو تقوده الولايات المتحدة.

وقدمت الولايات المتحدة معظم هذه المساعدات، كما أنها كانت من بين أكثر من 50 دولة اعترفت بغوايدو كرئيس مؤقت بعد رفض إعادة انتخاب مادورو.