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مقتل 29 سائحا ألمانيا في انقلاب حافلة بجزيرة ماديرا

18
APRIL
2019
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أعلن مسؤولون أن 29 سائحا ألمانيا قتلوا الأربعاء، عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.
 
وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وقد انحرفت عن الطريق وانقلبت في الظاهر عدة مرات قبل أن تصطدم بمنزل في أسفل منحدر.
 
وكتب متحدث باسم الحكومة الألمانية على تويتر "أنباء مفجعة تأتي إلينا من ماديرا". وأضاف "حزننا العميق يذهب إلى كل هؤلاء الذين فقدوا حياتهم في حادث الحافلة، وأفكارنا مع الجرحى".
 
وقال فيليب سوسا رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث إن 17 امرأة و11 رجلا قتلوا وجرح 21 آخرون.
 
وأبلغ طبيب الصحافة لاحقا أن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.
 
وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو في حديث تلفزيوني "أعرب عن حزن وتضامن كل الشعب البرتغالي في هذه اللحظة المأساوية، خاصة مع عائلات الضحايا الذين وفق ما أُبلغت جميعهم من الألمان".
 
 أما رئيس الوزراء أنطونيو كوستا فكتب على تويتر، أنه اتصل بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتقديم تعازيه.
 
وكانت الحافلة تنقل نحو 50 شخصا عندما وقع الحادث الدامي في الساعة 6,30 مساءً (17,30 ت غ ).
 
وأشار نائب رئيس الحكومة المحلية بيدرو كالادو إلى أنه "من السابق لأوانه" التكهن بسبب الحادث، مضيفا أن الحافلة عمرها خمس سنوات وكل شيء كان "يبدو أنه يسير على ما يرام".
 
وقال مكتب المدعي العام في ماديرا لوكالة أنباء محلية، إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.
 
وتستقبل جزيرة ماديرا التي تسمى لؤلؤة الأطلسي آلاف السياح كل عام، يجذبهم إليها مناخها الاستوائي وتضاريسها البركانية.
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