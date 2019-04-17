مجلس النواب يمنع لعبة الـ "PUBG" في هذه الدولة

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قرر مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، حظر مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي "تحرض على العنف"، شملت لعبة بوبجي PUBG الشهيرة.

ويأتي قرار البرلمان بعد أن "أثرت" اللعبة على الحياة الاجتماعية وحياة بعض الشباب والطلبة لما تتضمنه من مشاهد عُنف وتشجيع عليه، وفق ما جاء في القرار.

وبعد قرار البرلمان أبدت مجموعة من الشباب العراقي امتعاضها من القرار الذي اعتبروه "غير مبرر".

وقال إسماعيل كريم (24 عاما) لروسيا اليوم: "استغربت قبل قليل من قرار مجلس النواب العراقي بحظر لعبة بوبجي. هذا القرار غير مبرر ويجب أن يراجعه المجلس، وهناك قرارات أهم يجب أن تصدر".

وأضاف كريم: "نحن نستمتع بممارسة اللعبة ولم تؤثر على حياتنا، ولم نتعلم منها ماهو مضر. هي لعبة إلكترونية افتراضية لا أكثر".

من جهته قال علي عبد الحسين البالغ من العمر 29 عاما:"لم أسمع بالخبر بعد، لكن إن صح، فهذه كارثة. هل ينشغل مجلس النواب بمثل هذه القرارات ويترك ما يخدم الناس"؟!

وأكد أنه سيستخدم كل البرامج لكسر الحظر الإلكتروني VPN Proxy ليستمر في ممارسة اللعبة، معتبرا أن هذا "القرار سيلاقي رفضا وغضباً كبيرا من صفوف الشباب".