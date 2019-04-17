جمع مبلغ "هائل" لترميم كاتدرائية نوتردام

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بهدف إعادة بناء وترميم كاتدرائية نوتردام وسط باريس، عقب الحريق الهائل، أعلن أشخاص عاديون ورجال أعمال ومشاهير من جميع أنحاء العالم، تبرعهم بما يقترب من مليار دولار، حتى الآن.

وقال مبعوث التراث الثقافي الرئاسي ستيفان بيرن لراديو فرانس إنفو، الأربعاء، إنه تم جمع 880 مليون يورو (995 مليون دولار).

ومن بين المساهمين شركة "أبل" وأصحاب شركات "لوأوريال" و"شانيل" و"ديور"، فضلا عن كاثوليكيين وغيرهم من جميع أنحاء العالم.

وقامت فرق البناء بجلب رافعة ضخمة وألواح من الخشب إلى الموقع، صباح الأربعاء، تمهيدا فيما يبدو للبدء فورا في تقييم الخسائر والمراحل الأولى من الإصلاح.

وصعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ضغطه بأن حدد موعدا نهائيا مدته 5 سنوات للانتهاء من إعادة بناء وترميم المعلم الحضاري، الذي يعود للقرن الثاني عشر.

ويعقد الرئيس ماكرون اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء اليوم مخصصا للكارثة التي ألمت بالكاتدرائية.