إدارة ترامب تتيح حبس طالبي اللجوء لسنوات

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بدأ فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية بعد انتهاء التصويت الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، في أكبر اقتراع يجرى في يوم واحد على مستوى العالم.

وأدلى الإندونيسيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، والجنرال بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة البلد المسلم الأكبر في العالم.

وأشارت نتائج استطلاعات للرأي أجريت قبل الانتخابات، إلى تصدر ويدودو السباق الرئاسي بفارق كبير، وهو يحظى بدعم 49% من المستطلعين على أقل تقدير، مقابل 39% لصالح منافسه.

وإضافة إلى التصويت على رئيس جديد للبلاد، اختار 193 مليون ناخب إندونيسي حوالي 20,5 ألف نائب بين 245 ألف مرشح للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الأرخبيل الشاسع المؤلف من 17 ألف جزيرة.

وحسب معلومات اللجنة الانتخابية، شارك في تنظيم وإجراء الانتخابات التي بلغت كلفتها نحو 1,9 مليار دولار، حوالي 17 مليون شخص من الموظفين والمتطوعين والحراس والمراقبين المسجلين لدى مراكز الاقتراع.

وتم تزويد مراكز الاقتراع البالغ عددها 810 آلاف مركز، بأكثر من 1.6 مليون عبوة حبر حلال لا يمحى، بما يلزم كل ناخب بوضع علامة بهذا الحبر على إصبعه لمنع حالات الغش والتزوير.

ومن المتوقع ظهور بيانات الاستطلاعات الأولية حول نتائج الانتخابات خلال ساعات، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية للتصويت في الـ25 من أبريل الجاري.