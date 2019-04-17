living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدارة ترامب تتيح حبس طالبي اللجوء لسنوات

17
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدأ فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية بعد انتهاء التصويت الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، في أكبر اقتراع يجرى في يوم واحد على مستوى العالم.
 
وأدلى الإندونيسيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، والجنرال بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة البلد المسلم الأكبر في العالم.
 
وأشارت نتائج استطلاعات للرأي أجريت قبل الانتخابات، إلى تصدر ويدودو السباق الرئاسي بفارق كبير، وهو يحظى بدعم 49% من المستطلعين على أقل تقدير، مقابل 39% لصالح منافسه.
 
وإضافة إلى التصويت على رئيس جديد للبلاد، اختار 193 مليون ناخب إندونيسي حوالي 20,5 ألف نائب بين 245 ألف مرشح للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الأرخبيل الشاسع المؤلف من 17 ألف جزيرة.
 
وحسب معلومات اللجنة الانتخابية، شارك في تنظيم وإجراء الانتخابات التي بلغت كلفتها نحو 1,9 مليار دولار، حوالي 17 مليون شخص من الموظفين والمتطوعين والحراس والمراقبين المسجلين لدى مراكز الاقتراع.
 
وتم تزويد مراكز الاقتراع البالغ عددها 810 آلاف مركز، بأكثر من 1.6 مليون عبوة حبر حلال لا يمحى، بما يلزم كل ناخب بوضع علامة بهذا الحبر على إصبعه لمنع حالات الغش والتزوير.
 
ومن المتوقع ظهور بيانات الاستطلاعات الأولية حول نتائج الانتخابات خلال ساعات، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية للتصويت في الـ25 من أبريل الجاري.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout