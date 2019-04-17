الكلب "الناجي".. سبح 220 كيلومترا قبل إنقاذه

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أنقذ عمال منصة نفط في خليج تايلاند، كلبا تمكن من السباحة لمسافة تزيد عن 220 كيلومترا من الساحل، وأعادوه سالما إلى اليابسة.

وقال فيتيساك بايلاو، وهو عامل في منصة النفط التابعة، عبر صفحته في "فيسبوك"، إنه تم رصد الكلب، الجمعة، بينما كان يسبح باتجاه المنصة.

وتمكن طاقم المنصة من إنقاذ الكلب بواسطة حبل عقدوه على رقبته قبل رفعه.

وأضاف بايلاو أن الطاقم توقع أن يكون الكلب سقط من سفينة صيد، وأطلق عليه اسم "بون رود" أو "الناجي".

وتم نقل الكلب، قبل يومين، إلى ميناء جنوبي تايلاند، وأعلن أنه في حالة جيدة بعدما تم تسليمه إلى منظمة تعمل في مجال حماية الحيوانات.