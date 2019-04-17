living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصريح امريكي رسمي مثير حول ’صفقة القرن’

17
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال المبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة جيسون جرينبلات إن الإدارة الأمريكية لن تكشف عن تفاصيل خطة التسوية المسماة بـ ’صفقة القرن’ مسبقا.

وأضاف غرينلات :"جيراد (كوشنير)، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل وانا نقدر الاهتمام بجهودنا للسلام خلال العامين الماضيين، لكننا لا ننوي كشف تفاصيل الخطة قبل موعدها. عملنا بجد لصياغة ما نعتقد انه عادل وواقعي، وقابل للتحقيق ضمن خطة. فقط الأطراف نفسها قادرة على حل الصراع. نحن نؤمن ان خطتنا يمكنها مساعدتهم على تحقيق ذلك"، على حد تعبيره.

 

ونفى البيت الأبيض بوقت سابق اليوم ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، حول "صفقة القرن"، والتي جاء في تقريرها أن الخطة لا تشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة.

 

ووفقًا لما جاء في تقرير "واشنطن بوست" ، فإن "صفقة القرن" لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ستشمل طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين"، إلا أنها لا تشمل دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

 

وذكرت "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض يخطط لعرض الخطة في ربيع هذا العام، أو على أقصى تقدير في الصيف. ومع ذلك، أكد مصدر في واشنطن أن الإدارة "لا تزال تدرس مجموعة من الاحتمالات".

 

وحسب الصحيفة، فقد قال كبار المسؤولين العرب الذين سمعوا عن تفاصيل الخطة إن المبادرة تركز على فرص اقتصادية ومنح للفلسطينيين وتعد بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق المتنازع عليها.

 

وبحسب ما ورد ربط كوشنير وآخرون خطة التسویة بالاعتراف العربي بـ’إسرائيل’، وستتمتع السلطة الفلسطينية بنوع من الحكم الذاتي بدلاً من دولة ذات سيادة.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout